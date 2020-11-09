Все школы Севастополя могут перевести на дистанционное обучение

Школьников Севастополя до конца ноября могут перевести на дистанционное обучение, если будет сохраняться негативная тенденция по COVID-19.

Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Если на этой неделе будет негативная динамика по коронавирусу, то надо будет еще раз оценить возможности до конца месяца перевести обучение на дистанционный формат. Но это решение нужно принимать, только если мы будем четко понимать, как эта система будет работать. В ряде регионов такие решения уже приняты. Нужно быть готовым к этому сценарию», - сообщил Развожаев.

Также он поручил до конца каникул протестировать на COVID-19 всех учителей и оборудовать все школы бактерицидными рециркуляторами воздуха.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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