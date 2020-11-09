Власти признали серьезное загрязнение моря у берегов Ялты

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Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Крымского гидрометцентра зафиксировали превышение загрязняющих веществ в Ялтинском заливе и Керченском проливе.

Об этом сообщила начальник Центра Татьяна Пилипенко.

«Мы проводим наблюдения и передаем данные во все контролирующие органы, если есть превышения предельно допустимых норм. В октябре такие превышения были зафиксированы в Керченском проливе и Ялтинском заливе», - отметила она.

По словам Пилипенко, причиной загрязнения в Керченском проливе могли стать отходы производственной деятельности судов, который часто проходят в этом районе.

«У нас проводятся наблюдения с марта по ноябрь в четырех точках Керченского пролива, в самой его узкой части, между Азовским и Черным морями. Это район интенсивного судоходства. Практически ежемесячно там есть превышения по нефтепродуктам. Но надо понимать, что это не критичные значения. Высокое загрязнение – от 30 до 50 ПДК, а в Керчи же превышение всего в два раза», - уточнила специалист.

А вот в Ялтинском заливе загрязнения другого характера. Как отметила Пилипенко, проблема может быть в смыве с полей различных удобрений или ядовитых веществ для борьбы с вредителями.

«В Ялтинском заливе у нас одна точка отбора в районе порта. Периодически там бывают превышения по хлорорганике. Это связано со смывом пестицидов с полей. Они используется при борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Во время дождей это попадает в реку Дерекойка, а затем в море. Критических значений также не зафиксировано», - заключила начальник Центра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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