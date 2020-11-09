Происшествия
В Ялте мужчина украл телефон у пассажира такси
В Ялте мужчина украл мобильный телефон у пассажира такси и продал его.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.
Как отмечается, в полицию обратился 25-летний житель пригорода Ялты, у которого украли выпавший во время поездки в такси телефон.
«Средство связи оказалось дорогостоящим, сумма ущерба составила свыше 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
По подозрению в краже задержали 24-летнего жителя одного из городов Крыма.
«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в совершении кражи. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник увидел между сидениями потерянный пассажиром телефон и поспешил продать его. Вырученные средства злоумышленник потратил на личные нужды», – отмечается в сообщении.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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