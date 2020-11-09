В Симферопольском районе четыре дня будут ограничивать движение транспорта

С 9 по 12 ноября на участке автомобильной дороги в Симферопольском районе Крыма будут действовать ограничения для движения транспорта.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РКu.

Ограничения будут вводиться в ночное время и связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде ст. Пролетная.

«Будет прекращено движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Широкое до а/д граница с Украиной - Симферополь путем обеспечения объезда согласно схеме организации и ограждения места выполнения ремонтно-путевых работ на железнодорожном переезде», - сообщили в Минтрансе.

Движение транспорта будет ограничено в период с 21:00 9 ноября до 06:10 10 ноября; с 21:00 10 ноября 2020 года до 06:10 11 ноября; с 21:00 11 ноября 2020 года до 06:10 12 ноября.

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