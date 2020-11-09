Происшествия
В Симферополе привлекали Росгвардию, чтобы утихомирить нетрезвого пациента травмпункта
В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который, находясь в одном из травмпунктов, оскорблял медперсонал и провоцировал конфликт.
Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика полиции Владимира Мелкова и сержанта полиции Александра Аузяка получил сообщение о нарушении общественного порядка в травпункте одной из городских больниц Симферополя. На месте к стражам правопорядка обратились сотрудники учреждения, пояснившие, что один из травмированных посетителей в ответ на оказанную ему медицинскую помощь устроил дебош и стал вести себя агрессивно, выкрикивая оскорбления в адрес медперсонала», – сказано в сообщении.
Отмечается, что росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и передали его сотрудникам полиции одного из территориальных отделов Симферополя для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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