Водный кризис
Развитие сюжета: В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода ● Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом ● Власти Крыма планируют потратить более 100 млн рублей на обновление схемы водоснабжения ● Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым ● Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма
В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище
фото © Игорь Занчевский
В Водоканале пока не обнаружили источник канализационных сливов.
В Чернореченском водохранилище под Севастополем обнаружили слив канализационных нечистот.
По словам Игоря Занчевского, опубликовавшего эту информацию в соцсети «ВКонтакте», сливаются канализационные стоки из села Новобобровка вблизи русла реки Бага.
«Сегодня, 8.11.2020, находясь возле русла речки Бага, которая впадает с Чернореченское водохранилище, наблюдали поток мутной жижи с характерным запахом канализации, который попадает в Севастопольское водохранилище <…>», — написал Игорь.
Автор сообщения недоумевает, как такое возможно в пределах водоохранной зоны.
«Непонятно, зачем нужна водоохранная зона вокруг водохранилища, если в него сливают канализацию со всех окрестных сел», — написал Занчевский.
Как сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал», минувшей ночью — сразу после публикации поста в соцсети — специалисты предприятия выехали с проверкой на водохранилище.
Фактов слива канализации там не обнаружено.
Тем не менее работы еще продолжаются, сейчас они ведутся совместно с муниципальным образованием, уточнили в Водоканале.
«Работы еще не завершены, сейчас еще уточняем координаты, где это может быть. При необходимости будем привлекать Севприроднадзор, Росприроднадзор — в общем, все службы», — заверили в учреждении.
Кроме того, в пресс-службе предприятия добавили, что пробы воды из Чернореченского водохранилища берутся постоянно — если бы какие-то нечистоты попадали в водоем, это бы сразу показали анализы воды.
«До момента появления этой информации в соцсети такого зафиксировано не было», — отметили там.
В тексте использованы материалы: Форпост
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