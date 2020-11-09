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Водный кризис

В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище

20:55 понедельник, 9 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище

фото © Игорь Занчевский

В Водоканале пока не обнаружили источник канализационных сливов.

В Чернореченском водохранилище под Севастополем обнаружили слив канализационных нечистот.

По словам Игоря Занчевского, опубликовавшего эту информацию в соцсети «ВКонтакте», сливаются канализационные стоки из села Новобобровка вблизи русла реки Бага.

«Сегодня, 8.11.2020, находясь возле русла речки Бага, которая впадает с Чернореченское водохранилище, наблюдали поток мутной жижи с характерным запахом канализации, который попадает в Севастопольское водохранилище <…>», — написал Игорь.

Автор сообщения недоумевает, как такое возможно в пределах водоохранной зоны.

«Непонятно, зачем нужна водоохранная зона вокруг водохранилища, если в него сливают канализацию со всех окрестных сел», — написал Занчевский.

Как сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал», минувшей ночью — сразу после публикации поста в соцсети — специалисты предприятия выехали с проверкой на водохранилище.

Фактов слива канализации там не обнаружено.

Тем не менее работы еще продолжаются, сейчас они ведутся совместно с муниципальным образованием, уточнили в Водоканале.

«Работы еще не завершены, сейчас еще уточняем координаты, где это может быть. При необходимости будем привлекать Севприроднадзор, Росприроднадзор — в общем, все службы», — заверили в учреждении.

Кроме того, в пресс-службе предприятия добавили, что пробы воды из Чернореченского водохранилища берутся постоянно — если бы какие-то нечистоты попадали в водоем, это бы сразу показали анализы воды.

«До момента появления этой информации в соцсети такого зафиксировано не было», — отметили там.

В тексте использованы материалы: Форпост

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