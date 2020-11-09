В Севастополе семерых чиновников уличили в сокрытии доходов

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Семерых служащих департамента капитального строительства аннексированного Севастополя уличили в нарушении антикоррупционного законодательства: они не указали часть доходов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Установлено, что ряд государственных служащих департамента капитального строительства города Севастополя представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов. Так, должностные лица в справках не отразили сведения о 22 открытых расчетных счетах и полученных доходах», – сказано в сообщении.

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю департамента капитального строительства Севастополя представление.

Отмечается, что в результате семерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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