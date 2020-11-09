Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки ● Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений ● В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом ● В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома ● Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе
В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы»
фото © Крым.реалии
В аптеках Севастополя наблюдается дефицит российского антибиотика «Азитромицин» в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из России.
Об этом сообщили местные жители и сотрудники крупнейших аптечных сетей города.
«Азитромицина» сейчас нет, он – в дефиците, это – антибиотик широкого спектра действия, которым сейчас лечат коронавирус, и к нам он сейчас не поступает от поставщиков, его разбирают по дороге (по пути транспортировки в Севастополь)», – рассказали в аптеке сети «Волна здоровья».
В аптеке сети АВК сообщили: «Азитромицина» сейчас нет, он сейчас – в «ковидной группе», и его отпускают только по рецепту».
Тем временем, в аптеке ООО «Облснаб» подчеркнули, что: «Азитромицина» в продаже нет, на него сейчас наблюдается повышенный спрос в связи с эпидемией COVID-19, для лечения нужно много препарата».
В сети «ФармаДом» «Азитромицина» также не оказалось, продавцы не смогли сказать, когда он может появиться в продаже.
В то же время в аптеке «Гезель» сообщили, что азитромицин «был, сейчас его нет, но ожидается через несколько дней».
Также в опрошенных аптеках сообщили о полном отсутствии (в аптеках) нового российского препарата «Триазавирин», который используют для лечения гриппа и пневмонии.
«Азитромицин» – полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, азалид, активный в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий, кроме устойчивых к эритромицину, некоторых других микроорганизмов. Применяется при лечении множества заболеваний, в первую очередь – респираторных, а также при среднем отите, стрептококковом фарингите, хламидиозе, гонорее, малярии и других.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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