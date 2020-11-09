В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы»

фото © Крым.реалии

В аптеках Севастополя наблюдается дефицит российского антибиотика «Азитромицин» в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из России.

Об этом сообщили местные жители и сотрудники крупнейших аптечных сетей города.

«Азитромицина» сейчас нет, он – в дефиците, это – антибиотик широкого спектра действия, которым сейчас лечат коронавирус, и к нам он сейчас не поступает от поставщиков, его разбирают по дороге (по пути транспортировки в Севастополь)», – рассказали в аптеке сети «Волна здоровья».

В аптеке сети АВК сообщили: «Азитромицина» сейчас нет, он сейчас – в «ковидной группе», и его отпускают только по рецепту».

Тем временем, в аптеке ООО «Облснаб» подчеркнули, что: «Азитромицина» в продаже нет, на него сейчас наблюдается повышенный спрос в связи с эпидемией COVID-19, для лечения нужно много препарата».

В сети «ФармаДом» «Азитромицина» также не оказалось, продавцы не смогли сказать, когда он может появиться в продаже.

В то же время в аптеке «Гезель» сообщили, что азитромицин «был, сейчас его нет, но ожидается через несколько дней».

Также в опрошенных аптеках сообщили о полном отсутствии (в аптеках) нового российского препарата «Триазавирин», который используют для лечения гриппа и пневмонии.

«Азитромицин» – полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, азалид, активный в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий, кроме устойчивых к эритромицину, некоторых других микроорганизмов. Применяется при лечении множества заболеваний, в первую очередь – респираторных, а также при среднем отите, стрептококковом фарингите, хламидиозе, гонорее, малярии и других.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Специалисты заявили об опасности новой вирусной пандемии. Ученые фиксируют участившиеся случаи заражения вирусом Нипах, который передается от летучих мышей человеку.

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом. В Крыму скончались два пациента с диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.

В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома. Минздрав России внес поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому.