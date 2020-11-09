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В Севастополе повредили памятник украинскому поэту Шевченко

14:57 понедельник, 9 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе повредили памятник украинскому поэту Шевченко

фото © Крым.реалии

На памятнике украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко в Севастополе сбили гранитную облицовку, часть плит раскололи.

Вокруг памятника устроили склад стройматериалов и свалку.

Памятник Шевченко пострадал во время ремонтных работ в сквере перед Гагаринской районной администрацией города. Строители проехали тяжелой техникой по основанию памятника. Нижние плиты цоколя разбиты. Часть облицовки закопана в песок, часть – снята вместе с креплениями. Несколько гранитных плит исчезли.

Памятник Тарасу Шевченко расположен на площадке у входа в административное здание Гагаринского района Севастополя. В сентябре власти района начали ремонт сквера. Часть тротуара строители огородили пластиковым заграждением, остальная территория – открыта.

На клумбах – следы тяжелой техники, свалки строительного и бытового мусора. Под памятником Шевченко устроили склад стройматериалов, рядом с монументом стоят штабели тротуарной плитки, доски для опалубки, песок, цемент, строительная техника, трубы, кабеля и мусорные кучи.

При этом строители не смогли пояснить, будет ли восстановлена облицовка памятника.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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