В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3119, из них 2004 человека уже выздоровели (7 человек за минувшие сутки).

Всего с начала пандемии в городе скончались 79 человек.

В Крыму коронавирус подтвержден у 11016 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6 508 человек, количество летальных случаев в республике составило 168 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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