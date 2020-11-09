Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений ● В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом ● В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома ● Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе ● В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки
В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки
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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3119, из них 2004 человека уже выздоровели (7 человек за минувшие сутки).
Всего с начала пандемии в городе скончались 79 человек.
В Крыму коронавирус подтвержден у 11016 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6 508 человек, количество летальных случаев в республике составило 168 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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