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Коронавирус в Крыму

В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки

10:55 понедельник, 9 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки

фото © iz.ru

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3119, из них 2004 человека уже выздоровели (7 человек за минувшие сутки).

Всего с начала пандемии в городе скончались 79 человек.

В Крыму коронавирус подтвержден у 11016 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6 508 человек, количество летальных случаев в республике составило 168 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе. По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки

В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.

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