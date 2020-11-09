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В Севастополе можно снять особняк с конюшней и 14 спальнями

06:30 понедельник, 9 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе можно снять особняк с конюшней и 14 спальнями

фото © ЦИАН

Аренда обойдется в 2 миллиона рублей в месяц.

Трехэтажную виллу в Севастополе с конюшней, 14 спальнями, теннисными кортами и бассейном можно снять за два миллиона рублей в месяц. По данным агентства недвижимости ЦИАН, этот комплекс в Орловке занимает вторую строчку в рейтинге самой дорогой загородной недвижимости, которую можно арендовать в России. Дороже только в Сочи, где имение в 1200 квадратных метров можно снять за 7 млн рублей в месяц.

Кроме 14 спален и конюшни с кортами и бассейнами, в севастопольском доме есть кинотеатр, дискотека, баня, спортзал, эллинг для водной техники. В комплекте прилагаются два охранника, администратор и технический специалист. Коммунальные платежи входят в стоимость.

Интересно, что в объявлении говорится также о собственном песчаном пляже — непонятно, каким образом это согласуется с федеральным законодательством, такую частную собственность не предусматривающим.

Есть и другие странности — так, по мнению сдающих данное строение в аренду граждан, дом находится в 8 километрах от аэропорта. Поскольку под это описание подходит разве что Бельбек, стоит ожидать возможности за 2 миллиона в месяц пользоваться услугами военно-транспортной авиации.

Стоит отметить, что в рейтинге не учитываются домовладения, расположенные в Московской области и ряде других регионов страны, где встречаются сверхдорогие статусные варианты жилья, выбивающиеся из любой статистики.

Напомним: спрос на аренду жилья в Севастополе в 2020 году вырос на 79% по отношению к прошлому периоду — что выше, чем в Москве.

Отметим, что на фоне практически стабильных ставок на аренду жилья стоимость самого жилья в Севастополе недавно преодолела «психологическую» отметку в 100.000 рублей за квадратный метр и не планирует останавливаться. 100.000 за «квадрат» в Севастополе является усредненным, но уже давно побитым достижением — ранее СМИ обнаружили в продаже квартиру площадью в 10 квадратных метров. Ее цена составляет 1.235.000 рублей; таким образом, один квадратный метр недвижимости стоит 123.500 рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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