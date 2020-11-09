В Севастополе 21 пациент с COVID находится в тяжелом состоянии

фото © pixabay.com

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказали подробности о лечении COVID-19 в городе и состоянии системы здравоохранения.

Так, стало известно, что свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 12%, это около 80 коек.

Сейчас в двух больницах Севастополя, отданных под COVID-19, а также в пансионате «Изумруд», где лечат пациентов с легкой формой опасного заболевания, находятся 215 человек старше 65 лет. Кроме того, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, двое на аппарате искусственной вентиляции легких.

«За неделю заболело 562 человека, за прошлую неделю было 520, при этом темп роста снизился. На сегодня коэффициент распространения составляет ровно единицу. Общая заболеваемость – 694,4 на 100 тысяч населения. Можно констатировать неуверенную устойчивость на сегодняшний день», - сообщил и.о. вице-губернатора Александр Кулагин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число скончавшихся пациентов с COVID в Крыму достигло 170. В Крыму скончались еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы». В аптеках Севастополя наблюдается дефицит российского антибиотика «Азитромицин» в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из России.

В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.

Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.