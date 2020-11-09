Водный кризис
Развитие сюжета: Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом ● Власти Крыма планируют потратить более 100 млн рублей на обновление схемы водоснабжения ● Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым ● Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма ● Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов
В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода
фото © Новости Крыма
В конце текущей рабочей недели в некоторых районах крымской столицы ожидается повышенная мутность воды из-за запуска новых насосов.
Об этом на оперштабе по ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— В пятницу в 21:30 был остановлен подъем воды с Вилинского и Ивановского водозаборов. Мы приступили на насосной станции Жаворонки-Веселое к монтажу обвязки дополнительных двух насосов, которые после их пуска позволят перекачивать до 75 тысяч кубов воды в сутки, — сообщил Баженов.
Он добавил, что в четверг, когда будет запущен еще один насос, в ряде районов города ожидается увеличение мутности воды. «Цель – увеличить подачу воды с 50 до 75 тысяч (кубов). Оно того стоит», — заверил Владимир Баженов.
— На Пневматике с нуля делаем перемычку порядка 100 метров для того, чтобы воду с Партизанского водохранилища перекачивать на Петровские скалы. По существующей трубе мы перекачивали немногим больше семи тысяч кубометров. Это очень мало.
Поэтому часть Киевского района из-за того, что вода пойдет по новому маршруту, может получить ухудшение в качестве воды, — уточнил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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