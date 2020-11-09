Происшествия
В России солдат-срочник напал на людей на аэродроме: три человека погибли
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В понедельник, 9 ноября, в российском Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор».
По предварительным данным, погибли три человека.
Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Так, трагический инцидент произошел около 05:00. Солдат-срочник напал на людей. Военнослужащий части №23326, вооруженный автоматом, сначала отобрал у одного из гражданских топор, а потом открыл огонь.
По предварительным данным, три человека погибли сразу на месте трагедии, еще один был ранен. Нападавший сбежал.
Чуть позже в Минобороны России уточнили, что были убиты трое военных. Поиски убийцы продолжаются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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