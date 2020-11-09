В России солдат-срочник напал на людей на аэродроме: три человека погибли

фото © pixabay.com

В понедельник, 9 ноября, в российском Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор».

По предварительным данным, погибли три человека.

Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Так, трагический инцидент произошел около 05:00. Солдат-срочник напал на людей. Военнослужащий части №23326, вооруженный автоматом, сначала отобрал у одного из гражданских топор, а потом открыл огонь.

По предварительным данным, три человека погибли сразу на месте трагедии, еще один был ранен. Нападавший сбежал.

Чуть позже в Минобороны России уточнили, что были убиты трое военных. Поиски убийцы продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», дислоцированные в Республике Крым, провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению.

Суд в Крыму приговорил к условному сроку виновного в гибели двух десантников. Крымский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности ответственного за безопасность прыжков с парашютом, которая привела к гибели двух десантников.

Как НАТО контролирует все российские авиабазы в Крыму. Все российские авиабазы в Крыму находятся под контролем НАТО.

К Крыму двигаются сразу шесть боевых кораблей НАТО. В акваторию Черного моря вошли сразу шесть боевых кораблей НАТО, маршрут которых ориентирован на Крым.