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Происшествия

В Крыму за неделю произошло 25 пожаров

14:14 понедельник, 9 ноября 2020

В Крыму за неделю ликвидировали 25 пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

«За отчетный период было ликвидировано 25 пожаров, из них 10 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также в горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательных операции, было спасено 5 человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели также 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

«В результате оперативных действий было спасено 18 человек, к сожалению, 1 получил травмы несовместимые с жизнью», – отмечается в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что основная причина пожаров в Крыму – неосторожное обращение населения с огнем. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий. Напомним, в Крыму до конца октября был введен запрет посещать леса из-за высокой пожароопасности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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