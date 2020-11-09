В Крыму пройдет первый снег

фото © Новости Крыма

С понедельника температурный фон в Крыму начнет постепенно снижаться, а северо-восточные ветры принесут на полуостров сначала полярный, а затем арктический воздух.

Таким прогнозом в эфире радио «Спутник в Крыму» поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что с понедельника по пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, осадки маловероятны, переменная облачность.

«В понедельник ночью +3…+8, днем +10…+15, то во вторник +3…+8, днем +9…+14, среда ощутимое похолодание +1…+6 ночью, днем +6….+11. В четверг и в пятницу ожидаются первые около нулевые ночные и утренние температуры, а значит и заморозки местами до -1…-2, днем не выше +3…+8. А в выходные 14-15 ноября даже кое-где мы ожидаем первый локальный и символический, но все-таки снег. Ночная температура уже не превысит -3…+2, а днем всего лишь 0…+5», - спрогнозировал специалист.

По его словам, ноябрь в этом году на полуострове будет холоднее, чем обычно: почти на один градус ниже нормы.

«Недобор по осадкам составит минимум 20-40%, ноябрь в Крыму будет сухой и холодный. Это своеобразная плата за рекордно теплые два месяца осени. Сейчас амплитуда пошла в обратную сторону усиления холодов», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Метеоосень сменится метеозимой без снега. Воскресенье на европейской части станет финалом уходящей метеорологической осени, средняя температура которой на 3,8° превышает многолетнюю климатическую норму.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 8 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 8 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 7 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 7 ноября.

Зима придет в Крым на следующей неделе. Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.