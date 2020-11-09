Власть
В Крыму хотят запустить законсервированные здравницы
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Увеличить номерной фонд в Крыму могут за счет открытия законсервированных здравниц.
Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики со ссылкой на его руководителя Вадима Волченко.
«В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4-5 тыс номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тыс номеров как минимум. Конкуренция – это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму», – уверен Волченко.
В минкурортов считают, что увеличение номерного фонда на территории республики позволит создать условия для конкуренции между средствами размещения и повысить качество сервиса.
«Для развития лечебно-оздоровительного направления ведется работа по внедрению механизмов поддержки санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Как путем субсидирования капитального ремонта номерного фонда, обновления медицинской базы, так и внедрения программ льготного кредитования текущей деятельности диагностических комплексов и санаторно-курортных и оздоровительных организаций», – отметил Вадим Волченко.
По официальным данным, за 2014-2020 в Республике Крым было открыто 43 новых объекта размещения с общим номерным фондом 2793 номера. Еще в 334 объектах размещения была проведена модернизация. При этом только в 2019 году было открыто 8 новых объектов размещения с количеством номерного фонда, сопоставимого с тем, что было построено за предыдущие четыре года с 2014 по 2018-й включительно. В 2020 году было открыто 7 новых объектов размещения на 525 номеров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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