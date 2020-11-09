Общество
В Крым привезут и выпустят на волю краснокнижного грифа
Белоголовый сип приедет на полуостров из российского Архангельска.
У белоголового сипа Арли, которого выходили волонтеры Центра помощи дикой фауне в Архангельске, сложный путь: ослабленную птицу передали в центр еще в июле 2018 года, потом на нем пытались нажиться мошенники, в 2019 году его собирались выпустить на волю на Кавказе, но птица так и осталась на севере.
Белоголовый сип — это крупный гриф, обитающий в районе Кавказа. В России занесен в третью категорию Красной книги — редкие виды.
Сейчас краснокнижного грифа ждут представители Министерства природных ресурсов Крыма, пишет 29.ru.
— К сожалению, краснокнижное животное — это всегда дополнительная ответственность и отчетность в Росприроднадзор, но в случае с сипом — это еще и ограниченный ареал обитания, северная граница которого — Кавказ и Крым. К несчастью, птице не добраться до места выпуска без помощи людей, — поясняют волонтеры.
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