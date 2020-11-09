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В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии
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Специалисты призывают не злоупотреблять этим исследованием и напомнили о возможных рисках.
За август и сентябрь 2020 года севастопольцы около 900 раз прошли компьютерную томографию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в городе увеличился примерно на 65%, сообщили в Департаменте здравоохранения Севастополя.
При этом в горздраве призывают не злоупотреблять этим методом исследования.
«Аппарат КТ и рентгеновский аппарат – источники ионизирующего излучения. Передозировка излучения ведет к разрушению целостности ДНК и РНК клеток. Они не всегда могут восстановиться, поскольку способности молекулы ДНК противостоять негативным последствиям ионизирующего излучения ограничены», – отмечают медики.
Специалисты подчеркивают, что показания к тому или иному методу исследования определяются строго лечащим врачом: какой именно метод исследования будет выбран – зависит от наличия противопоказаний, цели проведения исследований и допустимой лучевой нагрузки.
Во Временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции говорится о том, что проведение КТ необходимо при развитии симптомов дыхательной недостаточности, нарастающей одышке и гипоксемии.
«Вместе с тем, при легких формах болезни КТ и рентгенография не нужны, поскольку результаты исследований не влияют на тактику лечения и прогноз», – отмечают специалисты.
Напомним: ранее глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму и Севастополе растет коллективная доза облучения жителей. Одной из причин, по мнению эксперта, являются многочисленные процедуры компьютерной томографии.
Прохождение КТ без назначения врача – это лишняя трата времени, средств и, зачастую, – здоровья, подчеркнула Пеньковская.
«Чаще всего поражается быстрорастущая ткань: органы кроветворения, железы внутренней секреции, эпителий дыхательных путей и кишечника.
Последствия злоупотребления процедурой, если и будут, то проявятся не сразу. В числе последствий: онкологические заболевания, лучевая болезнь, мутации – последующие генетические изменения», – пояснили в Департаменте здравоохранения.
В прошлом месяце пресс-служба Министерства здравоохранения РК сообщила о том, что стоимость компьютерной томографии органов грудной клетки в частных медицинских клиниках Крыма будет снижена до 3 тысяч рублей. Об этом стало известно после сообщений о взлетевшей на фоне роста заболеваемости коронавирусом стоимости исследований.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии
Специалисты призывают не злоупотреблять этим исследованием и напомнили о возможных рисках.
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