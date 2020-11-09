Власть
Украинский министр заявил о «легком возвращении» Крыма в состав Украины
фото © Новости Крыма
Возвращение Крыма в состав Украины является более легким вариантом, так как там не было боевых действий, как в Донбассе.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Радио Свобода», опубликованном 7 ноября.
«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращением Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — заявил Резников.
В тексте использованы материалы: Форпост
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