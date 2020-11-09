У двух пенсионерок в Севастополе украли 300000 рублей с банковских карт

В Севастополе две пенсионерки в возрасте 73 и 82 лет пострадали от рук дистанционных мошенников, сообщила пресс-служба управления МВД по Севастополю.

«На мобильный телефон потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили пожилых женщин выполнить ряд манипуляций с помощью банкомата. Получив доступ к банковским счетам пенсионерок, мошенники похитили у них все денежные сбережения», – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба от действий мошенников составила 300 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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