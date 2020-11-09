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Тихановская определилась с позицией по Крыму
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Белорусская оппозиционерка заявила, что у будущего президента будет своя принципиальная позиция по этому вопросу.
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине. Об этом она сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 9 ноября.
«Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», – считает Тихановская.
В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.
«Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», - заявила она.
Что касается поддержки Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее «важной» и «символической».
Напомним, члены белорусской оппозиции ранее артикулировали уклончивую позицию по Крыму. В частности Тихановская утверждала, что «юридически Крым украинский, фактически - российский».
Позже она сказала, что Крым «отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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