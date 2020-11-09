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Власть

Тихановская определилась с позицией по Крыму

14:38 понедельник, 9 ноября 2020
Тихановская определилась с позицией по Крыму

фото © ria.ru

Белорусская оппозиционерка заявила, что у будущего президента будет своя принципиальная позиция по этому вопросу.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине. Об этом она сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 9 ноября.

«Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», – считает Тихановская.

В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.

«Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», - заявила она.

Что касается поддержки Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее «важной» и «символической».

Напомним, члены белорусской оппозиции ранее артикулировали уклончивую позицию по Крыму. В частности Тихановская утверждала, что «юридически Крым украинский, фактически - российский».

Позже она сказала, что Крым «отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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