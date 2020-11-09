Власть
Стала известна личность задержанного на въезде в Крым по подозрению в госизмене
фото © Крым.реалии
Задержанный по подозрению в госизмене на админгранице Крыма с Херсонской областью – Николай Федорян, который ранее работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым – начальником милиции общественной безопасности.
Об этом стало известно в входе заседания суда в Херсоне, где задержанному избирают меру пресечения.
Дело в суде решено слушать в открытом режиме с участием журналистов.
Ранее пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщала, что 7 ноября на КПВВ «Каланчак» при попытке въезда в Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия «Черноморнефтегаз», которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан.
По данным ведомства, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Как отметили в прокуратуре, с 2012 года задержанный занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». После событий «крымской весны» в 2014 году он остался работать на указанном предприятии, которое было перерегистрировано по законодательству России.
По данным прокуратуры, подозреваемый «систематически обеспечивал российских правоохранителей в Крыму транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и управление ФСБ в Крыму».
Комментарии Федоряна и его защиты относительно предъявляемых ему обвинений пока отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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