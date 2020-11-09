Специалисты заявили об опасности новой вирусной пандемии

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Ученые фиксируют участившиеся случаи заражения вирусом Нипах, который передается от летучих мышей человеку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии. Оно часть приводит к смертельному исходу. Уровень летальности заболевания достигает 90%, при этом от вируса Нипах нет ни лекарства, ни вакцины.

Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

По данным ученых, вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями.

Исследователи отмечают, что Нипах не так легко передается от человека к человеку, как коронавирус, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами.

«И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни», - сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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