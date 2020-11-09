Власть
Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе
фото © Скриншот из сюжета НТС
Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».
Рядом с домом №182 по проспекту Генерала Острякова в Севастополе несколько месяцев идет ремонт трубопровода, сообщает «Независимое телевидение Севастополя». Приведение в порядок одного объекта доставляет немало неудобств горожанам. Люди готовы потерпеть, но когда работы по непонятным причинам затягиваются, всякому терпению может прийти конец.
В случае с ремонтом трубопровода на проспекте Генерала Острякова работы и вовсе остановлены, а строители ушли в неизвестном направлении. Дожди превращают пешеходные дорожки в полосу препятствий из лужи и грязи.
Как люди преодолевают неудобства, проверила съемочная группа телеканала «НТС».
Небольшой сколоченный из деревянных досок мост – чуть ли не единственный путь, по которому в сезон дождей можно попасть с улицы во двор. Но и он особо ситуацию не спасает – из-за особенностей ландшафта, что с одной, что с другой стороны пешехода будет ждать раскисший грунт, ведь мост просто положили в массив грязи.
Вода вымывает землю из-под больших груд камня и асфальта, которые появились здесь, когда рабочие приступили к ремонту трубы. С тех пор, по словам местных жителей, прошло уже около полугода. Если летом куча строительного мусора портила только эстетический вид, теперь, когда наступила осень, из-за нее тротуары превращаются в непроходимую грязевую «кашу».
Образовавшаяся свалка у дома №182 не придает внешней красоты и так довольно плачевно выглядящему району. Буквально в паре десятков метров от раскопанной трубы находится детская площадка.
Огражденная металлической сеткой и усеянная булыжниками, она, судя по пустым пивным бутылкам и перемещенной с ближайших мусорок мебели, стала местом отдыха далеко не для детей. Качели и лавочки исписаны, в лучшем случае, оскорбительными надписями. А потому приходить сюда семьям с детьми для совместного времяпрепровождения вряд ли захочется.
Часть находящихся здесь скамеек полностью уничтожена – лишь торчащие из земли штыри напоминают о том, что здесь когда-то можно было сесть и понаблюдать за футбольным матчем. Баскетбольное поле давно лишилось колец, так что играть на нем попросту невозможно. Футбольные ворота тоже в плачевном состоянии – куски оставшейся сетки намотаны на металлический каркас. Вратарь в попытке поймать мяч может упасть на выпирающие из земли колышки.
От когда-то нового и красивого спортивного комплекса осталось лишь то, что еще не успели либо не смогли сломать. Но кто-то же должен следить за содержанием этой территории?
Телеканал «НТС» направит информационные запросы в адрес правительства Севастополя с просьбой сообщить – какие планы по благоустройству микрорайона есть у руководства города и когда их намереваются реализовывать.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе видео
Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».
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