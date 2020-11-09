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Власть

Севастопольские приставы с начала года взыскали более 20 млн рублей по штрафам за нарушение ПДД

15:31 понедельник, 9 ноября 2020
Севастополь

Сотрудники управления ФССП по Севастополю за первые три квартала текущего года взыскали штрафы, наложенные сотрудниками ГИБДД, на сумму более 20 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Общая сумма направленных в бюджет денежных средств по штрафам ГИБДД составила более 23 миллионов рублей», – указано в сообщении.

Окончено более 31 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, вынесенных ГИБДД.

В феврале севастопольский автолюбитель заплатил более полумиллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы снять обременение со своего автомобиля Mercedes-Benz.

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