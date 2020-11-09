Севастопольские приставы с начала года взыскали более 20 млн рублей по штрафам за нарушение ПДД

Сотрудники управления ФССП по Севастополю за первые три квартала текущего года взыскали штрафы, наложенные сотрудниками ГИБДД, на сумму более 20 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Общая сумма направленных в бюджет денежных средств по штрафам ГИБДД составила более 23 миллионов рублей», – указано в сообщении.

Окончено более 31 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, вынесенных ГИБДД.

В феврале севастопольский автолюбитель заплатил более полумиллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы снять обременение со своего автомобиля Mercedes-Benz.

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