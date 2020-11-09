Власть
Севастопольские приставы с начала года взыскали более 20 млн рублей по штрафам за нарушение ПДД
Сотрудники управления ФССП по Севастополю за первые три квартала текущего года взыскали штрафы, наложенные сотрудниками ГИБДД, на сумму более 20 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба управления.
«Общая сумма направленных в бюджет денежных средств по штрафам ГИБДД составила более 23 миллионов рублей», – указано в сообщении.
Окончено более 31 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, вынесенных ГИБДД.
В феврале севастопольский автолюбитель заплатил более полумиллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы снять обременение со своего автомобиля Mercedes-Benz.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стала известна личность задержанного на въезде в Крым по подозрению в госизмене. Задержанный по подозрению в госизмене на админгранице Крыма с Херсонской областью – Николай Федорян, который ранее работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым – начальником милиции общественной безопасности.
Погоня с выстрелами: в Крыму пьяный водитель устроил боевик на дороге. В Крыму сотрудникам дорожно-патрульной службы, чтобы остановить пьяного ночного гонщика, пришлось стрелять ему по колесам.
В Симферополе привлекали Росгвардию, чтобы утихомирить нетрезвого пациента травмпункта. В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который, находясь в одном из травмпунктов, оскорблял медперсонал и провоцировал конфликт.
Крымчанина отправили в колонию за повторное пьяное вождение. В Первомайском районе Крыма вынесен приговор в отношении местного жителя за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
Что нельзя есть и пить при коронавирусе
Некоторые продукты могут усугубить болезнь.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе видео
Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
6 ноября
Развожаев озвучил имена членов правительства Севастополя: список
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник озвучил имена членов правительства, директоров профильных департаментов.