Развожаев озвучил имена членов правительства Севастополя: список

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник озвучил имена членов правительства, директоров профильных департаментов.

Несколько человек пока будут трудиться в статусе исполняющих обязанности директоров, а часть сотрудников уже получили статус директора.

Так, свои должности сохранили директор департамента образования и науки Севастополя Богомолова Елена Николаевна, директор департамента капитального строительства Гапицонов Илларион Юрьевич, директор департамента труда и соцзащиты населения Борисенко Станислав Владимирович, директор департамента финансов Штоп Владимир Викторович, директор департамента архитектуры и градостроительства Жукалов Максим Александрович и директор департамента экономического развития Профатилов Денис Александрович.

Главой созданного недавно департамента природных ресурсов и экологии Севастополя назначена Гаврилова Юлия Анатольевна, ранее она возглавляла одноименное управление. Бывший начальник управления информатизиации и связи Осипова Александра Александровна теперь будет работать в должности директора департамента цифрового развития Севастополя. А новым департаментом внутренней политики будет руководить Бездольный Сергей Юрьевич.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка возглавил Кирпичников Вадим Михайлович, который ранее руководил главным управлением потребительского рынка и лицензирования.

Директором департамента по имущественным земельным отношениям стала Кузнецова Оксана Борисовна, она сменила на этой должности Левашова Максима Андреевича.

Три департамента остались с исполняющими обязанности директоров. Причины этого Развожаев не уточнил.

«Горлов Евгений Сергеевич остается пока в статусе исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства. Заместитель департамента здравоохранения Кармачева Екатерина Александровна пока исполняет обязанности директора департамента. Также пока продолжает исполнять обязанности директора департамента общественной безопасности города Севастополя Краснокутский Алексей Викторович. Это еще не все, назначения будут продолжаться, но основная часть правительства сформирована», - сообщил губернатор на совещании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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