Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 9 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 9 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
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