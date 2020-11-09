Президент Зеленский заразился коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

Об этом глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.

«Нет в мире счастливчиков, для которых COVID-19 не представлял бы угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Чувствую себя хорошо, - написал Зеленский. – Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо».

При этом украинский президент пообещал согражданам, что уйдет на самоизоляцию, но при этом продолжит работать дистанционно.

Ранее семья украинского президента уже сталкивалась с коронавирусом: в июне текущего года положительный результат теста на COVID-19 получила жена политика Елена Зеленская.

Тогда первую леди изолировали от семьи, но лечение она проходила амбулаторно из-за легкой формы коронавируса. У самого Владимира Зеленского и у детей президента COVID-19 тогда не подтвердился.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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