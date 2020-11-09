Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число скончавшихся пациентов с COVID в Крыму достигло 170 ● В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы» ● В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки ● Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений ● В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Президент Зеленский заразился коронавирусом
фото © delo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.
Об этом глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.
«Нет в мире счастливчиков, для которых COVID-19 не представлял бы угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Чувствую себя хорошо, - написал Зеленский. – Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо».
При этом украинский президент пообещал согражданам, что уйдет на самоизоляцию, но при этом продолжит работать дистанционно.
Ранее семья украинского президента уже сталкивалась с коронавирусом: в июне текущего года положительный результат теста на COVID-19 получила жена политика Елена Зеленская.
Тогда первую леди изолировали от семьи, но лечение она проходила амбулаторно из-за легкой формы коронавируса. У самого Владимира Зеленского и у детей президента COVID-19 тогда не подтвердился.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы». В аптеках Севастополя наблюдается дефицит российского антибиотика «Азитромицин» в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из России.
В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.
Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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