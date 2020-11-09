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Происшествия

Полицейские задержали под Симферополем мужчину с самодельным револьвером

16:53 понедельник, 9 ноября 2020
Симферополь

Мужчина, которого сотрудники крымского линейного управления МВД на транспорте задержали за переход железнодорожных путей в неустановленном месте, выдал правоохранителям огнестрельный револьвер с патронами.

Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления.

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на перегоне станций Симферополь – Молодежная за переход железнодорожных путей в неустановленном месте был остановлен 38-летний мужчина. При составлении административного протокола мужчина добровольно выдал находящийся при нем револьвер конструктивно и по внешним признакам схожий с системой «Наган», и два патрона к нему», – говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является одноствольным, нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, путем внесения изменения в конструкцию сигнального револьвера. Патроны также изготовлены кустарно с использованием револьверных гильз. «Как пояснил задержанный, данное оружие он приобрел у неустановленного лица, когда следовал на автомобиле из Москвы в Симферополь для устройства на работу», – отметили в пресс-службе управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов ). Материалы переданы в Крымскую транспортную прокуратуру.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Ранее сообщалось, что два жителя Джанкоя стали фигурантами уголовного дела о незаконном хранении оружия. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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