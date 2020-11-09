Погоня с выстрелами: в Крыму пьяный водитель устроил боевик на дороге

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В Крыму сотрудникам дорожно-патрульной службы, чтобы остановить пьяного ночного гонщика, пришлось стрелять ему по колесам.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как пояснили в ведомстве, ночной патруль на улице Гарнаева в Феодосии потребовал остановки от одного из проезжавших мимо водителей. В ответ мужчина не только не затормозил, но, напротив, газанул и попытался скрыться. Наряд поехал за ним: началось преследование.

«Злоумышленник двигался в сторону центра города. Он нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. А на пересечении двух оживленных автотрасс чуть не стал виновником дорожно-транспортного происшествия», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Именно поэтому один из инспекторов решил остановить лихача другим образом: несколькими выстрелами по колесам. После того, как нарушитель понял, что у него пробиты шины, он затормозил – здесь его и задержали сотрудники ГИБДД.

«За рулем находился житель Феодосии с явными признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили это. Кроме того, мужчина управлял транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения», - пояснила Ирина Волк, отметив, что против ночного гонщика составлено сразу несколько административных протоколов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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