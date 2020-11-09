Несмотря на COVID-19: в Севастополе анонсировали гастрономический фестиваль

В Севастополе с 20 ноября по 20 декабря планируют провести гастрономический фестиваль «Крым на тарелке».

Как сообщает «Туристический портал Крыма», к фестивалю, как и прежде, присоединятся рестораны Севастополя. Их в этом году планируется около 30. Список пока формируется и в ближайшее время появится на страницах фестиваля в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

По правилам мероприятия, участвующие в событии шеф-повара будут готовить для гостей своих заведений авторские дегустационные сеты. При этом в качестве основных продуктов они должны использовать те, что объявят инициаторы проекта.

Фестиваль планируют провести, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Сообщается, что организаторы обещают гостям фестиваля онлайн и оффлайн активности. При посещении заведений следует использовать маски.

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