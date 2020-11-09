Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений

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За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6215 человек.

Выздоровевших за весь период – 6508 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом. В Крыму скончались два пациента с диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.

В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома. Минздрав России внес поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому.

Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе. По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки. За 7 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.