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Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей
фото © Новости Крыма
Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Больше всего бюджет республики не получил налога на прибыль организаций — 1,6 миллиарда рублей.
На 73,5 миллиона рублей снизились поступления налога по упрощенной системе, на 32,8 миллионов рублей собрали меньше подоходного налога.
В целом, по информации вице-премьера Ирины Кивико, поступления в республиканскую казну снизились на 1,7% до 37 миллиардов рублей.
- Потери бюджета связаны, безусловно, с коронакризисом, - отметила вице-премьер.
В плюсе - акцизы на нефтепродукты, из которых часть идет на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему в бюджет зашло 1,5 миллиарда рублей. Рост ставки с 1% до 1,5% налога на имущество организаций дал 525,2 миллиона рублей дополнительно, на 33,1 миллион рублей выросли поступления транспортного налога, сообщили в пресс-службе Минфина Крыма.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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