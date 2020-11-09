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Власть

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей

11:13 понедельник, 9 ноября 2020
Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей

фото © Новости Крыма

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Больше всего бюджет республики не получил налога на прибыль организаций — 1,6 миллиарда рублей.

На 73,5 миллиона рублей снизились поступления налога по упрощенной системе, на 32,8 миллионов рублей собрали меньше подоходного налога.

В целом, по информации вице-премьера Ирины Кивико, поступления в республиканскую казну снизились на 1,7% до 37 миллиардов рублей.

- Потери бюджета связаны, безусловно, с коронакризисом, - отметила вице-премьер.

В плюсе - акцизы на нефтепродукты, из которых часть идет на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему в бюджет зашло 1,5 миллиарда рублей. Рост ставки с 1% до 1,5% налога на имущество организаций дал 525,2 миллиона рублей дополнительно, на 33,1 миллион рублей выросли поступления транспортного налога, сообщили в пресс-службе Минфина Крыма.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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