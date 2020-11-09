На скалах под Бахчисараем травмировался скалолаз

В Крыму спасателям пришлось оказывать помощь скалолазу, который получил травму при подъеме на скалу в районе Бахчисарая.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Вызов о помощи поступил дежурным в полдень воскресенья. Выяснилось, что неофициальная группа скалолазов решила подняться по скалолазной трассе «Сектор Ларишез» в районе «Старолесье» в Бахчисарае. У покорителей вершин также частично отсутствовало защитное снаряжение, отметили в спасательном ведомстве.

В результате один из участников подъема на маршруте сильно повредил лодыжку, из-за чего не смог дальше двигаться самостоятельно.

Прибывшие спасатели сняли пострадавшего с труднодоступного склона горы и на носилках эвакуировали к подъехавшей на место карете «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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