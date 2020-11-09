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Власть

Крымские пляжи начнут приводить в единый вид

13:25 понедельник, 9 ноября 2020
Крымские пляжи начнут приводить в единый вид

фото © Новости Крыма

К новому курортному сезону центральные пляжи населенных пунктов в Крыму должны получить единый вид.

Это сообщил министр курортов Вадим Волченко.

«Мы надеемся, что в ряде населенных пунктов, пока точечно, мы сделаем «морские фасады», если говорить о пляжах, новыми уже в следующем сезоне. У нас есть конкретные планы, мы понимаем, как и что нужно делать», - заявил он.

Он назвал и некоторые элементы этого единого стиля.

«В настоящее время прорабатывается единый стиль объектов на пляжных территориях - пляжное оборудование, зоны отдыха, элементы благоустройства. Уже в этом году многие пользователи пляжа использовали белый цвет в оформлении, как основной, и также устанавливали деревянные дорожки, выполненные в едином стиле, подчеркивая природную красоту местного побережья и создавая еще больший комфорт и уют в зонах отдыха», - сказал он.

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