Какой сегодня праздник 9 ноября

Сегодня, 9 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)

Этот день - дань памяти о событиях, которые произошли в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года и получили название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». На территории Германии и Австрии нацисты провели «акцию» физического насилия по отношению к евреям. В эту ночь около 100 человек были убиты, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов содержащихся евреями – разбиты.

Эта трагическая ночь положила начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев.

День винного туризма (Wine Tourism Day)

Винный туризм или энотуризм это туризм, целью которого являются дегустации, потребление и покупки вина непосредственно на винодельне.

Кроме возможности увидеть, где и как производится вино, оценить разницу вкуса при дегустации непосредственно на месте производства, винный туризм помогает посетителям ознакомиться с традициями и культурой, связанными с виноделием и жизнью страны.

Фокусируясь главным образом на вине, винный туризм, тем не менее, позволяет туристам ознакомиться с жизнью в сельских районах, побывать на природе, попробовать другие продукты с ферм, например оливковое масло, насладиться целым рядом местных блюд, тем самым строя мосты между городом и селом.

Зарок на Параскеву

Народный праздник «Зарок на Параскеву» отмечается 9 ноября (по старому стилю - 27 октября). В этот день православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца. Также это канун дня великомученицы Параскевы. Другие названия праздника: «День Нестора Летописца», «Несторы» «Обеты», «Обеды». Обетами день назывался по причине произнесения 9 ноября обещаний о выполнении какой-либо работы либо заповеди.

Также сегодня, 9 ноября, отмечают такие праздники:

- День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ

- День памяти преподобного Нестора Летописца

- Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)

- День украинской письменности и языка

- Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

- Всемирный день сирот (World Orphans Day)

- День дарения огня семи греющим свечкам

- День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)

- Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)

- Всемирный день свободы (World Freedom Day) в США

- Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) в Испании

- День чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) в США

- День посадки деревьев в Люксембурге

- Судьбоносный день (Schicksalstag) в Германии

- День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) в США

Сегодня именины празднуют: Марк, Андрей, Кириак, Нестор, Капитолина, Еротиида, Леокадия.

Что происходило 9 ноября в прошлые годы

1799 - переворот во Франции: Наполеон Бонапарт силой сместил режим Директории.

1900 - закончена оккупация Манчьжурии русской армией.

1901 - правительство Франции заставило турецкого султана соблюдать французские интересы в Османской империи.

1906 - премьер-министр П. А. Столыпин начинает аграрную реформу.

1927 - гигантская панда обнаружена в Китае (в настоящее время панды находятся под охраной китайских властей).

1938 - в нацистской Германии за одну ночь («Хрустальная ночь») по стране прокатилась волна массовых убийств евреев.

1953 - французы передали верховную власть в Камбодже королю Нородома Сианука.

1961 - город Сталино получил новое названиеДонецк.

1985 - 22-летний Гарри Каспаров одерживает победу над Анатолием Карповым со счетом 13:11 и примеряет шахматную корону.

1989 - талантливый государственный деятель и реформатор Китая Дэн Сяопин уходит в отставку.

