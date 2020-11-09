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Происшествия

Как в горах Крыма спасли пострадавшего подростка

16:17 понедельник, 9 ноября 2020

Пятнадцатилетнюю девушку с травмой ноги эвакуировали крымские спасатели с подножия горы Демерджи.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сигнал о случившемся поступил на пульт Алуштинского отделения «КРЫМ-СПАС» около полудня в воскресенье. Дежурная смена, снявшись с патрулирования лесов, выехала к месту происшествия. Пострадавшего подростка на носилках эвакуировали из леса к служебной машине, затем доставили ближайший населенный пункт – село Лучистое – и передали бригаде медиков.

В этом году крымские спасатели уже не единожды оказывали помощь туристам в горно-лесной местности в районе Демерджи. В середине октября с одного из крутых склонов горы сорвались двое туристов  – их с помощью специальных носилок доставили в село Лаванда, где передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Чуть позже во время прогулки по горам южнобережья потерялись десять пожилых и глухонемых туристов – они, как выяснилось, отстали от основной группы и сбились с маршрута. Их нашли и эвакуировали в безопасное место.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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