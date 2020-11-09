Власть
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
фото © Крым.реалии
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
Вокруг здания стоят сотрудники полиции.
На минувшей неделе глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев в разговоре с крымскотатарскими активистами, которые требовали под зданием Совмина извинений от главы Крыма Сергея Аксенова, настаивал на проведении встречи с ним в понедельник, 9 ноября, в закрытом формате с несколькими делегатами от крымских татар.
Крымскотатарские активисты и родственники заключенных, которые 6 ноября массово пришли под здание Совмина, настаивали на проведении открытой встречи, а именно, чтобы Аксенов вышел к ним и публично прокомментировал заявление на своей странице в Facebook. Кангиев такой формат встречи исключил. Крымские татары со своей стороны отвергли предложение Кангиева.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция фото
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
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