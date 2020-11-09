Изменяются правила оформления ДТП: что нового

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В России пересмотрят правила оформления мелких ДТП.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как сообщает издание, сейчас предложение прорабатывается в МВД и правительстве Москвы.

В Центре организации дорожного движения отметили, что при требовании для участников дорожного движения скорее покинуть проезжую часть позволит избежать «повторных» ДТП.

С 1 ноября россиянам можно оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для этого нужно воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО».

Отмечается, что такое извещение можно оформить только в том случае, когда в аварии участвовали только два автомобиля. При этом уточняется, что в ДТП не должно быть пострадавших и причинения ущерба третьим лицам.

Участники ДТП также должны нарисовать схему аварии и сделать соответствующие фотографии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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