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Спорт

Эволюция Икера Касильяса: гордость и слава «сливочных»

13:13 понедельник, 9 ноября 2020
Эволюция Икера Касильяса: гордость и слава «сливочных»

фото © Новости Крыма

Гордость мадридского «Реала». Как Икер занял в юном возрасте место в воротах мадридского суперклуба. Испытания, выпавшие на Икера.

Икер и футбол

Икер с детства наблюдал по телевизору, как поднимают над головой кубки легендарные капитаны сборных-чемпионов:

- Дешам;

- Дунга;

- Маттеус.

Все детские мечты Икера были о том, что однажды он также поднимет над головой чемпионский трофей. В июле 2010 года детская мечта вратаря сбылась. Голкипер вывел сборную Испании на финальный поединок ЧМ против «оранжевых».

В ходе тяжелейшего поединка Касильяс несколько раз спасал команду от верного гола. «Фурия роха» выиграла и Икер получил в руки заветный трофей.

С тех самых пор испанцы считаются фаворитами в футбольных матчах. На победу испанцев в предстоящем поединке с Нидерландами лучший коэффициент 2.07 предлагает в линии букмекерская фирма Fonbet. Вышедший недавно независимый обзор бк Фонбет на портале betadvise.ru объясняет высокие котировки низким уровнем маржи.

Трудный путь Икера к мировой славе

Икер появился на свет в «зеленом» пригороде Мадрида майским утром 1981 года. Маленький Икер унаследовал любовь к футболу от своего отца Хосе. Тот обожал футбол и серьезно увлекался спортивными пари.

Однажды маленький Икер получил от папы задание - отнести ставку в букмекерскую будку. Но мальчишка забыл это сделать, увлекшись игрой в мяч. В тот день отец Икера мог стать богаче на 540 тысяч евро. Касильяс-старший сразу простил сына, словно предчувствуя, какого чемпиона он воспитывает.

Семейство Касильясов жило бедно, но отец всегда изыскивал возможность и покупал сыну вратарскую форму. Часто она было уже поношенной, но Икера это совершенно не смущало. На такие мелочи парень просто не обращал внимание.

Старания Икера увенчались успехом, в 1991 году он попал в академию «мадридистов». Касильяс упорно тренировался и через шесть лет получил шанс в первой команде «сливочных». Его взяли в далекий Тронхейм, где проходил поединок Лиги Чемпионов против «Русенборга». О вызове Икер узнал в школе, где его пригласили прямо посреди урока к директору.

Случилось чудо, два часа тому назад Касильяс сидел за партой с другом в классе, а теперь летит в самолете рядом с самим Раулем!

Полноценный дебют состоялся три года спустя поединком с «матрасниками». Икер вышел на поле в дерби и не подвел своих партнеров. Его игра понравилась тренерам. Через три дня юниор уже вышел с первых минут в матче Лиги Чемпионов и совершил пару запоминающихся спасений.

Так начиналась великая карьера чемпиона.

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