Два человека пострадали при столкновении внедорожника с деревом в Евпатории

Два человека получили травмы в результате произошедшей в Евпатории аварии.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым, автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

«Водитель автомобиля Land Rover 1992 года рождения в Евпатории не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения, где допустил наезд на препятствие – дерево – с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Land Rover 1987 и 1986 годов рождения», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла накануне в 20.30. В ГИБДД отметили, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, «скорой» помощи и МЧС.

Очевидцы аварии опубликовали фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что автомобиль также снес несколько дорожных знаков, а дерево надломилось и упало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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