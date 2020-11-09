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Коронавирус в Крыму

Что нельзя есть и пить при коронавирусе

18:13 понедельник, 9 ноября 2020
Что нельзя есть и пить при коронавирусе

фото © pixabay.com

Некоторые продукты могут усугубить болезнь.

Крымчанам, которые заразились коронавирусом, следует отказаться от соленой пищи и полностью исключить из рациона алкоголь. Об этом пишет КП-Крым, ссылаясь на рекомендации врача-терапевта Филиппа Кузьменко.

Медик уверен, что правильный водно-солевой баланс в организме в период заболевания COVID-19 очень важен для выздоровления.

«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — отметил Кузьменко в эфире радио Sputnik.

По словам доктора, соленая пища может приводить к загустению крови. А это, как минимум, вредит человеку, который лечится от коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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Коронавирус в Крыму
Что нельзя есть и пить при коронавирусе

Что нельзя есть и пить при коронавирусе

Некоторые продукты могут усугубить болезнь.

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