Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе раскупили антибиотик из «ковидной группы» ● В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки ● Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений ● В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом ● В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома
Число скончавшихся пациентов с COVID в Крыму достигло 170
В Крыму скончались еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Таким образом, количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось до 170.
Лечение продолжают 4,2 тысячи пациентов. Выздоровели 6,5 тысяч пациентов – 56 человек выписаны за последние сутки. Всего в регионе выявлено более 11 тысяч заболевших.
148 случаев выявлено за последние сутки.
Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.
Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Специалисты заявили об опасности новой вирусной пандемии. Ученые фиксируют участившиеся случаи заражения вирусом Нипах, который передается от летучих мышей человеку.
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом. В Крыму скончались два пациента с диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.
Что нельзя есть и пить при коронавирусе
Некоторые продукты могут усугубить болезнь.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе видео
Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
6 ноября
Развожаев озвучил имена членов правительства Севастополя: список
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник озвучил имена членов правительства, директоров профильных департаментов.