Число скончавшихся пациентов с COVID в Крыму достигло 170

В Крыму скончались еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Таким образом, количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось до 170.

Лечение продолжают 4,2 тысячи пациентов. Выздоровели 6,5 тысяч пациентов – 56 человек выписаны за последние сутки. Всего в регионе выявлено более 11 тысяч заболевших.

148 случаев выявлено за последние сутки.

Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе подтверждено 73 новых случая COVID-19 за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 73 человек за сутки.

Небольшой спад: за сутки в Крыму менее 150 новых заражений. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Специалисты заявили об опасности новой вирусной пандемии. Ученые фиксируют участившиеся случаи заражения вирусом Нипах, который передается от летучих мышей человеку.

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом. В Крыму скончались два пациента с диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.