Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом

фото © пресс-служба правительства Крыма

Власти Крыма продолжают искать способы покрыть дефицит воды в Симферополе. Ее не хватает не только для питьевых и бытовых нужд, но и для обеспечения отопительного сезона.

Чиновники бурят более десятка скважин в Симферополе, чтобы обеспечить мощности котельных в нынешнем отопительном сезоне. На каких улицах ищут воду и какие это может иметь последствия, читайте в нашем материале.

Графики подачи воды в Симферополе были введены в начала сентября. Третий месяц местные жители имеют возможность потреблять ее только по три часа утром и вечером.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не исключает ужесточения этих графиков, поскольку «практически все подземные резервы исчерпаны».

Из-за засухи воды в Симферополе не хватает не только для питья и бытовых нужд, но и для котельных. Местные власти просчитали: обеспечение отопительного сезона за счет объемов уже имеющихся водозаборов может привести к еще большему сокращению питьевой и бытовой воды для населения. В качестве альтернативы чиновники решили пробурить Симферополь. Дополнительные источники ищут прямо на улицах города.

В октябре власти Крыма анонсировали работу по бурению дополнительных скважин для нужд Симферополя. Но где именно это будут делать, не уточняли.

Как стало известно, на данный момент активно бурят скважины в самом Симферополе. По данным портала госзакупок, буровые работы проводятся и планируются на 12 улицах. Искать воду будут, как в центре, так и на окраинах.

Производится «бурение поисковых скважин на воду с отбором керна, оборудованием обсадными трубами, проведением откачки и опытно-фильтрационными работами», говорится в документах закупок.

Эти услуги для Симферополя заказывают в ГУП «Крымгеология». Согласно тендерной документации, стоимость каждой скважины составляет от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от глубины бурения.

Таким образом, на разработку новых 12 источников водоснабжения местным властям придется потратить около четырех-пяти миллионов рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства правительства Крым Дмитрий Черняев ранее пояснял, что новые скважины в Симферополе помогут снизить нагрузку на систему централизованного водоснабжения города во время отопительного сезона.

В ведомстве ожидают, что эти скважины позволят сэкономить дефицитную питьевую воду.

«Помимо более уверенного прохождения осенне-зимнего периода ожидаемый эффект от использования скважин – экономия дефицитной питьевой воды, снижение затрат предприятия при использовании технической воды», – считает Дмитрий Черняев.

Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк говорил, что бурение скважин для котельных Симферополя должно было завершиться в конце октября. Однако, судя по данным портала госзакупок, на некоторых улицах эти работы к концу октября только были заказаны.

Кроме скважин чиновники также рассчитывали установить у каждой котельной Симферополя дополнительные емкости с водой для восполнения производственных потерь и обеспечения необходимого запаса в период отключения водоснабжения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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