Происшествия
Житель Севастополя украл собаку на подарок другу
У 32-летней жительницы Севастополя украли породистого пса около магазина.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Севастополю, вечером девушка привязала стаффордширского терьера возле супермаркета и ненадолго ушла за покупками. Собаку заметил 26-летний прохожий и решил воспользоваться отсутствием хозяйки. Мужчина похитил животное и скрылся. Как он объяснил позже правоохранителям, пса он собирался подарить другу.
Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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