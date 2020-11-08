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Происшествия

Житель Севастополя украл собаку на подарок другу

12:07 воскресенье, 8 ноября 2020
Севастополь

У 32-летней жительницы Севастополя украли породистого пса около магазина.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Севастополю, вечером девушка привязала стаффордширского терьера возле супермаркета и ненадолго ушла за покупками. Собаку заметил 26-летний прохожий и решил воспользоваться отсутствием хозяйки. Мужчина похитил животное и скрылся. Как он объяснил позже правоохранителям, пса он собирался подарить другу.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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