Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +5
море +18

Власть

Вырощенные в Крыму киви скоро попадут на прилавки

07:23 воскресенье, 8 ноября 2020
Ялта
Вырощенные в Крыму киви скоро попадут на прилавки

фото © Винзавод Массандра

На ЮБК в Кореизе на участке, принадлежащем предприятию «Массандра», начали сбор урожая киви.

«Ежегодно часть урожая идет на реализацию (подробности обязательно сообщим чуть позже). Крымчане и гости полуострова охотно закупают его на варенье и к столу – в холодильнике киви лежит до Нового года. У крымского фрукта особые вкус и аромат – землянично-ананасовые», – говорится в сообщении пресс-службы «Массандры» на странице в Facebook.

В 2019 году на ЮБК собирали урожай киви и хурмы.

Экспериментальный участок для выращивания экзотических культур появился в Кореизе в 1991 году. На нем выращивали 2 сорта средиземноморских маслин, 13 сортов граната, 9 сортов кизила, 8 сортов хурмы и шефердию – «сестру» облепихи, родом из Северной Америки. Самый большой участок, около 60 соток, отведен под киви.

14 октября сообщалось, что депутаты в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода «Массандра» до конца года. До этого сообщалось, что Производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» было акционировано.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На сельхозярмарках в Симферополе цены ровно на 23 процента ниже рыночных. Проведение еженедельных расширенных ярмарок в городе Симферополе продлится до конца ноября текущего года.

В Крыму пообещали создать агробиотехнопарк. В Крыму разрабатывают проект по созданию Агробиотехнопарка.

Крымские ученые придумали эффективный способ повышения плодородия почвы. Выращивание промежуточных почвопокровных культур при системе no-till (нулевой технологии обработки почвы) способствует защите почвы от ветровой и водной эрозии, сохранению и повышению ее плодородия.

Крымских животноводов неожиданно признали лучшими в России. Стали известны победители конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», который состоялся в рамках 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2020».

Происшествия
Упирающегося севастопольца кондуктор вынес из троллейбуса

Упирающегося севастопольца кондуктор вынес из троллейбуса

В Севэлектроавтотрансе инцидент не комментируют.

Курортный сезон
Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила

Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила

МЧС приготовило россиянам новогодний сюрприз.

Коронавирус в Крыму
Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом

Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом

Одним из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка.

Происшествия
Отравление детей в Симферополе: прокуратура хочет проверить вентиляцию и колонку

Отравление детей в Симферополе: прокуратура хочет проверить вентиляцию и колонку

Прокуратура Крыма хочет проверить вентиляцию и колонку в квартире симферопольского дома, где угарным газом отравились двое детей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации