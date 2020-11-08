Вырощенные в Крыму киви скоро попадут на прилавки

фото © Винзавод Массандра

На ЮБК в Кореизе на участке, принадлежащем предприятию «Массандра», начали сбор урожая киви.

«Ежегодно часть урожая идет на реализацию (подробности обязательно сообщим чуть позже). Крымчане и гости полуострова охотно закупают его на варенье и к столу – в холодильнике киви лежит до Нового года. У крымского фрукта особые вкус и аромат – землянично-ананасовые», – говорится в сообщении пресс-службы «Массандры» на странице в Facebook.

В 2019 году на ЮБК собирали урожай киви и хурмы.

Экспериментальный участок для выращивания экзотических культур появился в Кореизе в 1991 году. На нем выращивали 2 сорта средиземноморских маслин, 13 сортов граната, 9 сортов кизила, 8 сортов хурмы и шефердию – «сестру» облепихи, родом из Северной Америки. Самый большой участок, около 60 соток, отведен под киви.

14 октября сообщалось, что депутаты в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода «Массандра» до конца года. До этого сообщалось, что Производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» было акционировано.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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