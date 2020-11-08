Вологодский завод поставит в Севастополь 100 новых троллейбусов

По информации, озвученной компанией-производителем, 70 машин пригнали в город, еще 30 «рогатых» доставят до конца 2020 года.

Севастополь в этом году получит 100 новых троллейбусов, сообщил представитель компании-поставщика «Транс-Альфа» Юрий Дурнов. По его словам, который привела пресс-служба правительства города, уже доставлены 70 машин и еще 30 пригонят до конца 2020-го.

«В Севастополь мы поставляем два типа машин — с автономным и аварийным ходом. Аварийный ход — на 500 м, автономный — на 20 км. 80% комплектующих — российского производства. Срок службы 10 лет, по километражу — это 600 тыс. км. Гарантийные обязательства — два года», — рассказал Дурнов.

В новых троллейбусах есть кондиционеры, wi-fi, камеры наблюдения, валидаторы, системы автоматического пожаротушения, уточнила пресс-служба правительства города. Они произведены, как узнали «Примечания», на заводе в Вологде, их сборка началась еще в январе 2020 года.

АО «Транс-Альфа», согласно данным центра раскрытия корпоративной информации на январь 2017 года, находилось под контролем вологодского бизнесмена Александра Каледина. Его называли основателем «Вологодской холдинговой компании», в состав которой вошли «Вологдаэлектротранс», «Вологодский машиностроительный завод» и другие профильные предприятия, на площадках которых удалось наладить выпуск троллейбусов; Каледин входил в состав руководящих органов банка «Вологжанин», фирм «Северный коммунар», «Овчинно-меховая фабрика», «Псковский электромашиностроительный завод», «Плавский машиностроительный завод» и других коммерческих структур, писало издание «Бизнес и власть».

Согласно отчету за 2019 год, Каледин входил в совет директоров «Транс-Альфа».

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