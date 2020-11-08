Власти Крыма назвали самые популярные у туристов города

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Города южного берега Крыма стали лидерами по количеству принятых туристов в курортный сезон 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные министерством курортов и туризма республики в ответ на информационный запрос.

В топ-6 самых популярных регионов Крыма по доле в общем турпотоке оказались Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки.

«Максимальные показатели по турпотоку у нас в Ялте – повышенный спрос на регион в данном случае определяют как климатические, так и инфраструктурные возможности – уникальный и более теплый климат по отношению к другим регионам, а также максимальное сосредоточение объектов размещения, объектов развлекательной и ресторанной сферы. Алушта также популярна, но уже чуть другой климат и меньше возможностей для круглогодичного отдыха», – пояснили в министерстве.

Курорты западного побережья популярны у туристов своими широкими пляжами и возможностью более уединенного отдыха, уверены в минкурортов. «Популярны санаторно-оздоровительные курорты – Евпатория и Саки. Крым с царских времен по праву является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии», – заявили в министерстве.

В качестве перспективных курортов названы Феодосия и Коктебель, но одной из проблем этих городов является недостаточное количество хороших средств размещения. «Феодосия – город с недораскрученным потенциалом в туристическом плане и его однозначно нужно развивать, уже сегодня достаточное количество магнитов для туристов – замечательная набережная, храмы, уникальные объекты показа, хорошие средства размещения, которых, к сожалению, пока мало. То же касается и Коктебеля, у которого есть перспективы, и он «заработает», как только будет благоустроена набережная, созданы общественные пространства – это задачи на стыке министерств, то, что должно быть сделано в рамках ФЦП и других программ», – отметили в минкурортов.

По данным министерства, в июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, в августе – 2,1 млн (на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года), в сентябре – 1,1 млн туристов (на 40% больше сентября 2019 года).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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