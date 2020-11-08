Курортный сезон
Развитие сюжета: Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила ● Власти Крыма уверены в серьезных перспективах турсезона-2021 ● Названы причины, которые мешают росту турпотока в Крым ● Более 80 крымских отелей и санаториев участвуют в программе кешбека ● В Крыму решили, что половина туристов вернется в Крым в следующем году
Власти Крыма назвали самые популярные у туристов города
фото © iz.ru
Города южного берега Крыма стали лидерами по количеству принятых туристов в курортный сезон 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные министерством курортов и туризма республики в ответ на информационный запрос.
В топ-6 самых популярных регионов Крыма по доле в общем турпотоке оказались Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки.
«Максимальные показатели по турпотоку у нас в Ялте – повышенный спрос на регион в данном случае определяют как климатические, так и инфраструктурные возможности – уникальный и более теплый климат по отношению к другим регионам, а также максимальное сосредоточение объектов размещения, объектов развлекательной и ресторанной сферы. Алушта также популярна, но уже чуть другой климат и меньше возможностей для круглогодичного отдыха», – пояснили в министерстве.
Курорты западного побережья популярны у туристов своими широкими пляжами и возможностью более уединенного отдыха, уверены в минкурортов. «Популярны санаторно-оздоровительные курорты – Евпатория и Саки. Крым с царских времен по праву является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии», – заявили в министерстве.
В качестве перспективных курортов названы Феодосия и Коктебель, но одной из проблем этих городов является недостаточное количество хороших средств размещения. «Феодосия – город с недораскрученным потенциалом в туристическом плане и его однозначно нужно развивать, уже сегодня достаточное количество магнитов для туристов – замечательная набережная, храмы, уникальные объекты показа, хорошие средства размещения, которых, к сожалению, пока мало. То же касается и Коктебеля, у которого есть перспективы, и он «заработает», как только будет благоустроена набережная, созданы общественные пространства – это задачи на стыке министерств, то, что должно быть сделано в рамках ФЦП и других программ», – отметили в минкурортов.
По данным министерства, в июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, в августе – 2,1 млн (на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года), в сентябре – 1,1 млн туристов (на 40% больше сентября 2019 года).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы причины, которые мешают росту турпотока в Крым. Основными проблемами туристической отрасли, способными повлиять на турпоток, являются недостаток номерного фонда и транспортные проблемы в городах Крыма.
Более 80 крымских отелей и санаториев участвуют в программе кешбека. В Крыму 11 крымских туроператора и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок разработанной Ростуризмом.
В Крыму решили, что половина туристов вернется в Крым в следующем году. Выразили намерения приехать в Крым еще раз 96% туристов, отдохнувших в Крыму, в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие 5 лет.
Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов. Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая.
Метеоосень сменится метеозимой без снега
Воскресенье на европейской части станет финалом уходящей метеорологической осени, средняя температура которой на 3,8° превышает многолетнюю климатическую норму.
Раскрыты давние планы Байдена на Крым
Во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США.
Упавший замертво пассажир рейса Симферополь-Москва ждал час реанимобиль
Откачивать мужчину долгое время приходилось находившимся на борту врачам.
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
6 ноября
Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом
Одним из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка.