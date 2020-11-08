В Украине объявили об активной подготовке ко «дню икс» для Крыма

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Власти в Киеве не сидят сложа руки, а готовят «экстренные меры и комплекс шагов для скорейшего приближения «дня икс», когда Крым окажется в составе Украины».

Об этом заявил так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Для меня неприемлемо то, что Россия сделала с Крымом. Чтобы Украина была полноценным государством, Крым должен стать украинским», – заявил Кориневич и рассказал о предпринятых комплексных шагах «для максимально справедливого перехода от состояния войны и оккупации к мирной жизни», которое выражается в разработке «переходного правосудия» для «реинтергации полуострова».

«Это подготовка ко дню икс. Уже сегодня мы должны показать, как будем жить дальше: подготовить рецепт, установить красные линии и базовые линии поведения», – приводит слова Кориневича СМИ.

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